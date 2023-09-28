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Стипиди: «Интерес к Тикнизяну в Европе – это чушь собачья» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 05:00 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне, который был удалён за две жёлтые карточки за неспортивное поведение в добавленное время матча с «Зенитом».

- Тикнизян – неплохой футболист, но у него безобразное поведение на поле, он постоянно спорит с судьями. Игрок, который подходит нос в нос к арбитру и чего-то там рассказывает, у которого со рта летят слюни, в моё время вообще не выходил бы на поле, ещё раньше получал бы красную карточку. У Тикнизяна есть мастерство и громадное желание, польза от его игры действительно есть для команды, но он всё перечёркивает своим поведением. Он сказал в интервью, что на его товарища напали и он всё равно бы так сделал. Сумасшедший человек, что ли? Зачем такие интервью даёшь? А если бы это произошло минут за двадцать до конца матча? Тогда Тикнизяна бы выгнали с поля, и «Зенит» выиграл бы, имея на одного игрока больше. Что бы говорил тогда Тикнизян? Ну глупость же.

Может, у него начала съезжать крыша из-за того, что писали об интересе к нему за границей? Да никуда он не уйдёт, никто его не возьмёт. Не настолько у армянской диаспоры сильна волна в Европе, чтобы после Захаряна ещё и Тикнизяна куда-то взяли. Нет, это чушь собачья, что журналисты пишут. Просто его захлёстывают эмоции, и я считаю, что это его не красит. Если он такой сильный игрок, то почему не всегда выходит в основном составе? И сильный футболист отличается не только игрой на поле, но и своим поведением за пределами поля. Футболист должен быть обязательно уравновешенным. Никто его партнёра не бил. Да, потолкались, были нервы накалены у игроков «Зенита», но не более того. И чем было хвалиться на всю страну? Царь и бог прямо Тикнизян получился. А надо поскромнее быть, тем более он не суперзвезда, а обыкновенный хороший футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России РПЛ Наир Тикнизян
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