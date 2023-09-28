​Пономарёв считает недопустимым для российской сборной выступать без флага и гимна

Бывший ветеран московского ЦСКА, футболист советской сборной по футболу Владимир Пономарев возмутился, когда узнал о том, что юношеские сборные России вернули в мировые соревнования, но с условием выступлений без флага и гимна. По мнению Пономарева, соглашаться на такие условия нельзя, это недопустимо.

- Зачем это нужно — без флага и гимна? Зачем унижаться перед ними? Куда же это годится? Совсем уже сдурели что ли? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы играли без флага и гимна, - кипит Пономарев, слова которого цитирует Газета.Ru.

Напомним, что российский футбол пострадал из-за политических санкций, наложенных международными организациями.