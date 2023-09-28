​Пономарёв: «Азия выглядит перспективнее, чем Европа»

Бывший отечественный футболист Владимир Пономарев считает, что российской сборной не следует стремиться вернуться в европейский футбол. Вместо этого лучше развивать отношения с азиатскими футбольными федерациями и выступать именно там.

Свою убежденность Пономарев объясняет достаточно оригинально - дескать, все равно у российской сорной нет игроков, достойных играть в Европе:

- Не хотят пускать — будем играть с Азией. Сборная должна играть обязательно, Азия в этом отношении выглядит перспективнее, чем Европа. Ничего страшного, все равно у нас футболистов нет нормальных вообще, - цитирует слова Газета.Ru.