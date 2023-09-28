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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игнатьев: «Опасаться не стоит, бойкота не будет»

28 Сентября 2023 • 00:33 Комментировать

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские сборные России для участия в чемпионатах Европы и мира. Он считает, что оснований опасаться некоего регионального бойкота, например, в условной Польше или странах Балтики, традиционно настроенных анти-российски, не стоит. Игнатьев пояснил, почему у него есть такая убежденность.

- Если такое решение принято, то футбольные власти, думаю, заставят подчиниться ему все региональные федерации. Я не могу говорить за руководителей футбола, но мне видится, что просто так, на ровном месте, чиновники УЕФА не вернули бы наши юниорские сборные, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
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