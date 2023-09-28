​Булыкин считает «глупой шуткой» слова Соболева

Александр Соболев, нападающий московского «Спартака», заявил, что его команда должна была выиграть Лигу Европы в 2022 году, если бы не наложенные на московский «Спартак» санкции. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает это неудачной шуткой - по его словам, Соболев, как и многие другие игроки, ударился в шоу.

- Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам. «Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.by.

Московский «Спартак» никогда не побеждал в европейском турнире.