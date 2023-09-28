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7 игроков, чьи карьеры поломал Зенит

28 Сентября 2023 • 10:33 Комментировать

Трансферная политика «Зенита» остаётся обсуждаемой. Питерцев нередко обвиняют в стремлении не столько усилиться, сколько тем или иным образом ослабить конкурентов. Но в этом материале мы не будем оценивать работу «сине-бело-голубых» на трансферном рынке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить игроков, чьи карьеры поломались в Санкт-Петербурге за последние шесть лет – с 2017-го.

Зелимхан Бакаев

Самый свежий пример. Летом 2022 года Зелимхан Бакаев решил покинуть родной «Спартак» и перейти в «Зенит». В своих первых интервью полузащитник говорил о серьёзном вызове и высоких амбициях. Тем не менее, в Санкт-Петербурге Бакаев изначально был запасным. А со временем футболист почти перестал получать игровое время в Премьер-лиге. Недавно Зелимхан ушёл из «Зенита» в аренду в клуб «Валь-Вахда» из ОАЭ.

Арсен Адамов

Арсен Адамов показывал хороший уровень игры в «Урале», и посреди сезона 2021/2022 защитник перебрался в «Зенит». Быть может, если бы состоялся переход Адамова в «Локомотив», его карьера сложилась бы иначе. Но Арсен оказался в «Зените». За полтора года защитник лишь дважды попадал в стартовый состав команды на матч Премьер-лиги. Недавно Адамов пошёл на понижение – в «Оренбург». Впрочем, Арсен в одном из последних интервью сказал, что о переходе в «Зенит» он не жалеет.

Эльмир Набиуллин

В своё время Эльмира Набиуллина считали одним из наиболее талантливых российских футболистов. В начале 2018 года футболист сделал серьёзный шаг, перейдя из «Рубина» в «Зенит». Впрочем, дальше карьера Набиуллина пошла по нисходящей. Он не смог выиграть конкуренцию у опытного Юрия Жиркова и лето 2019-го покинул питерский клуб. В настоящий момент Эльмир и вовсе не имеет клуба.

Денис Терентьев

Денис Терентьев является воспитанником «Зенита». Летом 2015 года защитник перебрался в «Ростов», где играл на приличном уровне. Прошло два сезона, и Терентьев вернулся в Санкт-Петербург. Тем не менее, защитник сразу же присел на скамейку для запасных. Ещё через два года Терентьев отправился в аренду в «Уфу», а спустя год снова оказался в «Ростове».

Андрей Панюков

Андрей Панюков рассказывал, что летом 2017 года он изначально переходил во вторую команду «Зенита». В первой части сезона Панюков забивал почти в каждом матче второго дивизиона, но в первой команде ему так и не дали шанса. Более того, посреди сезона «сине-бело-голубые» не отпустили Андрея в Европу, хотя предложения были «потрясающими». Об этом говорил сам форвард.

Дмитрий Полоз

После успешных выступлений в «Ростове» Дмитрий Полоз летом 2017 года пошёл на повышение и оказался в «Зените». Впрочем, в питерской команде нападающий провёл только один сезон. В 31 матче за «сине-бело-голубых» Полоз смог забить всего лишь три гола. Нельзя обойти историю, которая произошла летом 2019-го. Тогда Дмитрий готовился к сезону с «Ростовом» на сборах, но «Зенит» внезапно вернул игрока и отправил в «Сочи». Полоз от комментариев предпочёл отказаться.

Ибрагим Цаллагов

Ибрагим Цаллагов хорошо зарекомендовал себя в «Крыльях Советов», и его переход в более статусный клуб напрашивался. В начале 2017 года Цаллагов оказался в «Зените». Впрочем, полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» всего лишь восемь матчей. Уже через полгода Цаллагов уехал из Санкт-Петербурга. В настоящий момент Ибрагим представляет «Аланию» в Мелбет-Первой лиге.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ибрагим Цаллагов Дмитрий Полоз Денис Терентьев Андрей Панюков Эльмир Набиуллин Зелимхан Бакаев Арсен Адамов
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