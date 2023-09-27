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Семёнов и Садулаев тренируются по индивидуальной программе в преддверии матча с «Динамо»

27 Сентября 2023 • 23:59 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов и полузащитник команды Лечи Садулаев занимаются по индивидуальной программе. Об этом грозненский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Семёнов освобожден в эти дни от нагрузок и работает в тренажерном зале. У него микроповреждение. Также по индивидуальной программе после очередного курса реабилитации тренируется Садулаев», — написала пресс-служба команды.

На данный момент «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков в девяти играх.

В десятом туре подопечные Мирослава Ромащенко примут на своем поле «Динамо». Поединок запланирован на 1 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Ахмат Лечи Садулаев
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