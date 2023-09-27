​Червиченко с подозрением относится к разрешению от УЕФА

УЕФА допустил юношеские российские сборные для участия в чемпионатах Европы и мира, что рассматривается как промежуточный шаг для возвращения взрослой российской сборной, уже более полутора лет лишенной большого футбола из-за жестоких политических санкций. Однако бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко опасается, что в этом кроется некий подвох, который сулит поверившим неприятности - например, на границе.

- Это некая замануха, чтобы с их стороны не выглядело все по-нацистски и по-расистски. Мне кажется, это популистское заявление. Предположим, даже если детям до 17 лет разрешат играть в Европе, как они туда доберутся? Самолеты не летают, людей на машинах просто грабят, - вопрошает Червиченко, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В предстоящие выходные в России состоятся матчи десятого тура РПЛ.