Марио Фернандес назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о лучшем футболисте, с которым он играл.

«Лучший футболист, с которым играл? Влашич», — заявил Фернандес Sport24.

Напомним, Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а Влашич защищал цвета «армейцев» с 2018 по 2021 год.

Бразилец пополнил состав «Зенита» прошлым летом. В составе «сине-бело-голубых» защитник появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

30 сентября «Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках десятого тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 12:00 по мск.