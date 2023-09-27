​Кечинов: «Это шанс для нашей молодёжи»

УЕФА допустил молодежные сборные России к участию в чемпионатах Европы и мира, это определенный прогресс в вопросе снятия мотивированных политически санкций с российского спорта. Валерий Кечинов, в прошлом выступавший как за «Спартак», так и за сборную России, прокомментировал ситуацию. Он считает это шансом для российской молодежи:

- Ну, думаю, так дается какой-то шанс юным нашим футболистам играть со сверстниками из Европы. В нынешней обстановке, наверное, надо этот шанс использовать, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.

В предстоящие выходные в российском футболе состоится десятый тур РПЛ.