Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кечинов: «Это шанс для нашей молодёжи»

27 Сентября 2023 • 23:07 Комментировать

УЕФА допустил молодежные сборные России к участию в чемпионатах Европы и мира, это определенный прогресс в вопросе снятия мотивированных политически санкций с российского спорта. Валерий Кечинов, в прошлом выступавший как за «Спартак», так и за сборную России, прокомментировал ситуацию. Он считает это шансом для российской молодежи:

- Ну, думаю, так дается какой-то шанс юным нашим футболистам играть со сверстниками из Европы. В нынешней обстановке, наверное, надо этот шанс использовать, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.

В предстоящие выходные в российском футболе состоится десятый тур РПЛ.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко с подозрением относится к разрешению от УЕФА
23:25 · Кубок России
Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
23:07 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Это шанс для нашей молодёжи»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Изидор: Мой русский становится всё лучше
22:38 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес — о Семаке: Победитель, один из величайших тренеров России 1
21:47 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Главная задача «Сочи» — сохранить прописку в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «ЦСКА будет трясти в этом сезоне»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Фернандес: «Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Изидор рассказал о своих целях в РПЛ
21:25 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев пояснил, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России
21:05 · Кубок России
«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору» 1
21:01 · Кубок России
«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»
20:56 · Кубок России
Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»
Все новости
Рекомендуем