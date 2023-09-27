Изидор: Мой русский становится всё лучше

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», рассказал о своем уровне русского языка.

Форвард отметил, что его знание языка становится лучше, к тому же в «Локомотиве» он узнал больше новых слов.

«Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое. Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все ещё даётся мне с трудом», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, что француз перешел в стан «железнодорожников» из «Монако» в январе прошлого года за 3,5 миллиона евро.