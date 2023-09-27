Мор: «Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о решении Швеции не допускать женскую сборную России до финальной части чемпионата Европы до 17 лет.

Специалист отметил, что не знает, чем закончится эта ситуация, ведь это очень сложный вопрос, на который трудно ответить, также он надеется, что УЕФА проявит принципиальность.

«Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут [из Швеции]. Творится беспредел, но нам нужно показывать свою принципиальность. У меня уже даже слов нет, это уже за гранью всего, чего можно», - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».