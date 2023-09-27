Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут»

27 Сентября 2023 • 22:38 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о решении Швеции не допускать женскую сборную России до финальной части чемпионата Европы до 17 лет.

Специалист отметил, что не знает, чем закончится эта ситуация, ведь это очень сложный вопрос, на который трудно ответить, также он надеется, что УЕФА проявит принципиальность.

«Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут [из Швеции]. Творится беспредел, но нам нужно показывать свою принципиальность. У меня уже даже слов нет, это уже за гранью всего, чего можно», - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Эдуард Мор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко с подозрением относится к разрешению от УЕФА
23:25 · Кубок России
Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
23:07 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Это шанс для нашей молодёжи»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Изидор: Мой русский становится всё лучше
22:38 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Я надеюсь, что женский Евро-2024 U-17 перенесут»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес — о Семаке: Победитель, один из величайших тренеров России 1
21:47 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Главная задача «Сочи» — сохранить прописку в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «ЦСКА будет трясти в этом сезоне»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Фернандес: «Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Изидор рассказал о своих целях в РПЛ
21:25 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев пояснил, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России
21:05 · Кубок России
«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору» 1
21:01 · Кубок России
«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»
20:56 · Кубок России
Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»
Все новости
Рекомендуем