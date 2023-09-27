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Марио Фернандес — о Семаке: Победитель, один из величайших тренеров России

27 Сентября 2023 • 22:28 Комментировать (1)

Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о главном тренере питерского клуба Сергее Семаке.

Игрок назвал специалиста одним из величайших тренеров России.

«Победитель. По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», - приводит слова Ферандеса Sport24.

Напомним, что под руководством Семака питерский клуб выиграл пять последних титулов чемпионов России.

В нынешнем сезоне питерский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Марио Фернандес
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Комментарии (1)
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CERG
27 Сентября 2023 в 22:48
Он и алкорыбак Романцев просто лючщие)).
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