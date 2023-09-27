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Артур Нигматуллин: В ЦСКА с нами учились Алексей Швед и Роман Любимов эксклюзив

27 Сентября 2023 • 21:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о знакомых по интернету ЦСКА.

- Кто из футболистов, с которыми вы жили в интернате, сегодня играет на профессиональном уровне?

- В интернате я общался с футболистами, но вместе с нами жили борцы, баскетболисты, хоккеисты и другие спортсмены. С нами учились Роман Любимов и Алексей Швед, а остальных теперь и не перечислю.

Стоит сказать, что Нигматуллин не провел за основную команду ЦСКА ни одного матча, но сыграл в 28 встречах за молодежку «армейцев».

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артур Нигматуллин Пари НН Алексей Швед Роман Любимов
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