Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о знакомых по интернету ЦСКА.

- Кто из футболистов, с которыми вы жили в интернате, сегодня играет на профессиональном уровне?

- В интернате я общался с футболистами, но вместе с нами жили борцы, баскетболисты, хоккеисты и другие спортсмены. С нами учились Роман Любимов и Алексей Швед, а остальных теперь и не перечислю.

Стоит сказать, что Нигматуллин не провел за основную команду ЦСКА ни одного матча, но сыграл в 28 встречах за молодежку «армейцев».

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.