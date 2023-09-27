Нобоа: Главная задача «Сочи» — сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эквадорец отметил, что главной целью является сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Мы сейчас не можем думать о местах в верхней части. Надо сперва исправлять ситуацию, а уже потом смотреть. Будем каждую игру бороться за очки», - приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

«Сочи» после девяти туров располагается в зоне вылета, находясь на 15-й строчке в турнирной таблице с шестью очками в активе.

В следующем туре подопечные Александр Точилина сыграют против воронежского «Факела».