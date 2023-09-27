Мостовой: «ЦСКА будет трясти в этом сезоне»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Эксперт заявил, что у ЦСКА проблемы из-за отсутствия травмированных защитников. По словам Мостового, в игре «армейцев» с «Ростовом» ему показалось, что на поле дворовые футболисты, которые всей командой бегают от ворот до ворот.

На данный момент лидером РПЛ является «Краснодар». Далее идут «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак». Подопечные Владимира Федотова располагаются на девятой позиции.