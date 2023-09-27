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Защитник «Зенита» Фернандес: «Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину»

27 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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30.09 12:00

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о текущем положении команды с берегов Невы в турнирной таблице РПЛ.

Фернандес отметил, что сейчас «сине-бело-голубые» располагаются не на той позиции, на которую рассчитывали, но, по его мнению, это объяснимо, ведь чемпионат стал сложным.

«Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА — очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину», - добавил он в разговоре со Sport24.

«Зенит» после девяти туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес
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