Защитник «Зенита» Фернандес: «Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину»

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о текущем положении команды с берегов Невы в турнирной таблице РПЛ.

Фернандес отметил, что сейчас «сине-бело-голубые» располагаются не на той позиции, на которую рассчитывали, но, по его мнению, это объяснимо, ведь чемпионат стал сложным.

«Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА — очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину», - добавил он в разговоре со Sport24.

«Зенит» после девяти туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице.