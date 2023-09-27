Изидор рассказал о своих целях в РПЛ

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге.

Форвард отметил, что никогда не забивал 20 голов в чемпионате России, поэтому ему хотелось бы покорить эту планку.

«Думаю, если это произойдёт, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место – а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

За команду с берегов Невы француз принял участие в трех играх, в которых отметился одним забитым мячом.