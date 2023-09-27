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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гаджиев пояснил, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России

27 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать

УЕФА допустил к соревнованиям вроде чемпионатов Европы и мира молодежные сборные России, но не принял такого же решения для взрослой сборной. Известный российский специалист Гаджи Гаджиев пояснил, почему этого не получилось. По его словам, свое веское слово сказала политическая ситуация, которая, как известно, по-прежнему далека от всеобъемлющего решения.

- УЕФА не может, поскольку на решения этой организации, как и на решения Международного олимпийского комитета, влияют политические события. Хоть мы и говорим, что спорт вне политики, на самом деле он внутри политики уже давным-давно, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
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