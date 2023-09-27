Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о работе с Сергеем Юраном.

- Сейчас вы работаете с Сергеем Юраном. Он жёсткий тренер?

- Он чувствует команду, всегда ориентируется на наше состояние. Он умеет разряжать обстановку, но и жёстко поговорить тоже может. Тренеру без этого никуда.

Напомним, 54-летний Юран возглавил нижегородский клуб в апреле текущего года. После девяти туров текущего сезона «Пари НН» занимает седьмое место в РПЛ.

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.