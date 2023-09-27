Артур Нигматуллин: «Я школу не особо любил»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни в интернате ЦСКА.

- Отсутствие пристального родительского контроля никак не влияло на ваше становление?

- Так удачно сложилось, что я попал в коллектив к хорошим парням, с которыми я дружу по сей день. Мы были фанатами своего дела. В плане общеобразовательной школы я, конечно, расслабился. Я вообще школу не особо любил.

В текущем сезоне 32-летний голкипер провел девять матчей в чемпионате России и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.