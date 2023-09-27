​Гаджиев приветствует решение УЕФА

УЕФА позволила российским молодежным командам участвовать в чемпионатах Европы и мира, что может служить предвестником дальнейшего снятия санкций с российского спорта.

Ситуацию прокомментировал известный российский специалист Гаджи Гаджиев, который воодушевлен подобным развитием событий и считает его безусловно положительным.

- Конечно это подспорье. Понятно дело, что без соревнований высокого уровня сложнее достигнуть своего максимального результата. Помимо тренировок обязательно должны быть хорошие соревнования, чтобы вырасти в квалифицированного футболиста, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.