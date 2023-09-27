Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об условиях в ДЮСШ «Русич», в которой он занимался.

- Уже в детстве встали в ворота?

- Да, уже тогда. Порой просил тренера поставить меня в поле, он не ограничивал меня в этом плане.

- В «Русиче» с бытовыми аспектами было тяжело? Один мяч на 30 человек?

- С этим проблем не было, мячи всегда были. Я всегда первым приходил на тренировку и вешал сетку на жёсткие стальные ворота. Поле было щебневым, про синтетику даже не знали.

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.