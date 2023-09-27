Канчельскис – о допуске российских юниоров: Хорошо, что начали понимать, что политика и спорт – это две разные вещи

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о допуске УЕФА сборной России среди игроков среди игроков не старше 17 лет до участия в международных соревнованиях.

Экс-игрок сборной России считает положительным тот факт, что УЕФА начал понимать, что спорт и политика являются разными вещами.

«Мы заложники ситуации, а спортсмены здесь ни при чем, они не виноваты. Дай бог, чтобы в дальнейшем взрослые команды тоже допустили к турнирам. Соревновались бы не политики, а спортсмены», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что некоторые страны приняли решение бойкотировать турниры, где будут выступать российские команды.