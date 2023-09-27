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Артур Нигматуллин: «Нижний Новгород я знаю лучше, чем свой родной Владивосток» эксклюзив

27 Сентября 2023 • 20:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни в Нижнем Новгороде.

- Сейчас вы играете за команду «Пари НН», но до этого вы уже выступали в Нижнем за местную «Волгу». Город стал второй родиной за это время?

- Прозвучит странно и неудобно, но Нижний Новгород я знаю лучше, чем свой родной Владивосток. Я в городе в общей сложности прожил около шести лет, он стал близким за это время.

Напомним, 32-летний вратарь защищает цвета «Пари НН» с лета 2021 года.

Полное интервью Артура Нигматуллина на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 28 сентября, в 10:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Нигматуллин Пари НН
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