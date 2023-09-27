Мостовой назвал три лучших российских тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал тройку лучших тренеров в истории российского футбола.

Экс-игрок сборной России выделил Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.

«Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», - приводит слова Мостового RT.

Напомним, что портал FourFourTwo огласил сто лучших тренеров в истории футбола, куда вошли три советских наставника: Валерий Лобановский (10-е место), Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место).