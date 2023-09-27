Бывший главный тренер «Оренбурга Иржи Ярошик рассказал о состоянии дочери.

Напомним, что грудная дочь специалиста упала в лестничный пролет в гостинице Оренбурга, после чего у нее была диагностирована серьезная травма: перелом теменной кости головы. Это стало одной из причин расторжение контракта между чешским специалистом и уральской командой.

«Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование. Так что сейчас все хорошо, надеюсь, что в будущем все тоже будет хорошо», - приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

На данный момент Ярошик находится без работы.