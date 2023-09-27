Организаторы не пустят российских футболисток на юниорский чемпионат Европы (до 17 лет), который в следующем году пройдет в Швеции, сообщается в релизе на сайте Ассоциации футбола скандинавской страны.

«В мае 2024 года пройдет финальная часть чемпионата Европы U17. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России», - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера, 26 сентября, УЕФА призвал допустить российские сборные среди игроков до 17 лет до участия в отборе на чемпионат Европы.

Данное решение не одобрили ряд стран, среди которых Украина, Англия и Польша, которые заявили, что готовы бойкотировать турниры, где будут выступать российские клубы и сборные.