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Организаторы не пустят российских футболисток на юниорский чемпионат Европы

27 Сентября 2023 • 19:21 Комментировать

Организаторы не пустят российских футболисток на юниорский чемпионат Европы (до 17 лет), который в следующем году пройдет в Швеции, сообщается в релизе на сайте Ассоциации футбола скандинавской страны.

«В мае 2024 года пройдет финальная часть чемпионата Европы U17. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России», - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера, 26 сентября, УЕФА призвал допустить российские сборные среди игроков до 17 лет до участия в отборе на чемпионат Европы.

Данное решение не одобрили ряд стран, среди которых Украина, Англия и Польша, которые заявили, что готовы бойкотировать турниры, где будут выступать российские клубы и сборные. 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Швеция
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