В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить российские команды в турниры ФИФА и УЕФА

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о возможном возвращении российских команд до участия в международных соревнованиях.

«Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», - приводит слова пресс-атташе «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 26 сентября, на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о допуске до международных соревнований сборные России по футболу среди игроков до 17 лет, однако многие страны не согласились с этими и приняли решение бойкотировать турниры, где будет играть юниорская сборная России.