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Осинькин – о матче со «Спартаком»: «Постараемся взять максимальное количество очков»

27 Сентября 2023 • 19:02 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором самарский клуб сыграют против московского «Спартака».

Специалист отметил, что вне зависимости от турнирного положения «красно-белые» всегда являются фаворитами.

«Но мы начинаем готовиться к этой игре, начиная с сегодняшнего дня. Будем максимально настроены, организованны. Постараемся взять максимальное количество очков», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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