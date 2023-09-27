Осинькин – о матче со «Спартаком»: «Постараемся взять максимальное количество очков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором самарский клуб сыграют против московского «Спартака».

Специалист отметил, что вне зависимости от турнирного положения «красно-белые» всегда являются фаворитами.

«Но мы начинаем готовиться к этой игре, начиная с сегодняшнего дня. Будем максимально настроены, организованны. Постараемся взять максимальное количество очков», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.