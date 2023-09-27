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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, о чём он общается с Кокориным

27 Сентября 2023 • 18:59 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о нападающем кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Не рассказывал ли он, почему ушел из «Фиорентины»? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Напомним, в минувшее трансферное окно Кокорин перебрался из «Фиорентины» в «Арис» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в трех матчах за кипрский клуб.

Согласно данным портала Transfermarkt,  стоимость Кокорина составляет один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Арис Александр Кокорин чемпионат Кипра Александр Соболев
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