Соболев рассказал, о чём он общается с Кокориным

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о нападающем кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Не рассказывал ли он, почему ушел из «Фиорентины»? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Напомним, в минувшее трансферное окно Кокорин перебрался из «Фиорентины» в «Арис» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в трех матчах за кипрский клуб.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кокорина составляет один миллион евро.