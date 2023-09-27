Гранат объяснил, почему Карраскаль не показывает свою игру в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о новом хавбеке столичного клуба Хорхе Карраскале, который пока не может нащупать свою игру.

«У Карраскаля пока нет игровых связей в «Динамо», как в том же ЦСКА. Может, ему нужно время освоиться в новом коллективе, привыкнуть к требованиям тренера», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Карраскаль является футболистом настроения, который может решить исход, когда у него идет игра, но если что-то не получается, то он растворяется на поле.

Напомним, 25-летний колумбиец перебрался в «Динамо» из ЦСКА в конце минувшего лета. За это время он появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.