Защитник «Оренбурга» Гойкович считает искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об искусственном газоне на домашнем стадионе уральской команды «Газовик».

Игрок отметил, что для его клуба искусственное поле является огромным преимуществом.

«Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму», - приводит слова Гойковича Sport24.

Напомним, что подопечные Давида Деограсии после девяти туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют против «Зенита».