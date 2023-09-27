Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Оренбурга» Гойкович считает искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом

27 Сентября 2023 • 18:40 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 4.60 X 4.10 2 1.75
30.09 12:00

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об искусственном газоне на домашнем стадионе уральской команды «Газовик».

Игрок отметил, что для его клуба искусственное поле является огромным преимуществом.

«Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму», - приводит слова Гойковича Sport24.

Напомним, что подопечные Давида Деограсии после девяти туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют против «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
20:28 · Кубок России
«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче
20:26 · Кубок России
«КАМАЗ» по делу дожал «Ленинградец» в кубковом матче
20:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о допуске российских юниоров: Хорошо, что начали понимать, что политика и спорт – это две разные вещи
20:04 · Кубок России
Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно»
19:59 · Кубок России
«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»
19:58 · Кубок России
«Шинник» прошёл брянское «Динамо»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал три лучших российских тренера
19:35 · Россия. Премьер-лига
Ярошик рассказал о состоянии дочери
19:21 · Россия. Премьер-лига
Организаторы не пустят российских футболисток на юниорский чемпионат Европы
19:10 · Россия. Премьер-лига
В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить российские команды в турниры ФИФА и УЕФА
19:02 · Россия. Премьер-лига
Осинькин – о матче со «Спартаком»: «Постараемся взять максимальное количество очков»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, о чём он общается с Кокориным
18:51 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, почему Карраскаль не показывает свою игру в «Динамо»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Гойкович считает искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
Все новости
Рекомендуем