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Пономарёв: У Джикии есть проблемы в обороне, он не нужен ЦСКА

27 Сентября 2023 • 18:26 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии в текущем сезоне.

«У Джикии есть проблемы в игре в обороне. Он не успевает за игроками противника. Нужен ли он ЦСКА? Лично меня он не впечатляет, именно сейчас, как мне кажется, он бы «армейцам» не пригодился», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия появился на поле в восьми матчах РПЛ и Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Георгий Джикия Владимир Пономарёв
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