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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Зенит» всё равно будет первым

27 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о результатах питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-тренер многих российских клубов отметил, что у команды с берегов Невы есть определенные проблемы после ухода Малкома, ведь он был одним из ведущих игроков чемпионата.

«Его не хватает, но «Зенит» всё равно будет первым. Другим командам рано надеяться, что будет по-другому», - приводит слова Божовича «Чемпионат».

«Зенит» после девяти туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович
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