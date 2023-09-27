Влут прибыл в расположение «Урала»

Нидерландский форвард Рай Влут вернулся в расположение екатеринбургского «Урала». Об этом «шмели» сообщили в своем телеграм-канале.

«4 месяца наш нападающий провел в Нидерландах, но дальнейшее восстановление после травмы продолжит здесь. Сейчас Рай работает по индивидуальной программе с реабилитологом», — написала пресс-служба екатеринбуржцев.

В «Урале» надеются, что 28-летний Влут сможет помочь команде этой осенью.

После девяти туров «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В пятницу, 29 сентября, подопечные Виктора Ганчаренко на выезде сыграют с «Ростовом». Начало поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.