​Губерниев предлагает УЕФА наказывать тех, кто бойкотирует матчи с юношами из России

УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным соревнованиям, но целый ряд стран уже отказались играть против российских команд даже на таком уровне. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, УЕФА может подумать о примере теннисного Уимблдона.

«Если УЕФА не зассыт и возьмёт на вооружение теннисный пример (когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся), так вот, несколько «баранок» [технических поражений] отказникам и угроза дисквалификации спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что УЕФА допустил юношеские российские сборные с условиями – без флага, без гимна и без матчей в родной стране.