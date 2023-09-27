Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литва стала седьмой страной, которая будет бойкотировать матчи против юниорской сборной России

27 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать

Литва приняла решение бойкотировать матчи против юниорской сборной России, об этом сообщает официальный сайт Литовской футбольной федерации.

Напомним, что вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА призвал допустить сборную России среди игроков до 17 лет до участия в международных турнирах.

Отмечается, что решение УЕФА стало неожиданным, но позиция Литовской федерации не изменилась, и она считает, что какие-либо российские клубы или сборные не должны играть на международной арене.

«Можем заверить вас, что 100 процентов не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой какого-нибудь турнира», - говорится в заявлении. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Литва Юношеская Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
18:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Гойкович считает искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
18:35 · Кубок России
«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА
18:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: У Джикии есть проблемы в обороне, он не нужен ЦСКА
18:20 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зенит» всё равно будет первым
18:19 · Россия. Премьер-лига
Влут прибыл в расположение «Урала»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев предлагает УЕФА наказывать тех, кто бойкотирует матчи с юношами из России
18:13 · Россия. Премьер-лига
Литва стала седьмой страной, которая будет бойкотировать матчи против юниорской сборной России
18:00 · Россия. Премьер-лига
Божович: Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили
17:59 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Дуарте нельзя назвать игроком стартового состава
17:55 · Россия. Премьер-лига
«​УЕФА обезличивает нашу страну»: Кавазашвили предлагает России создать альтернативу УЕФА и МОК 1
17:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Бабич и Джикия могут играть вместе
17:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Решение показывает, что в УЕФА хотят возвращения России»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич: Не ожидал, что Бителло приедет в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем