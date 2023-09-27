Литва стала седьмой страной, которая будет бойкотировать матчи против юниорской сборной России

Литва приняла решение бойкотировать матчи против юниорской сборной России, об этом сообщает официальный сайт Литовской футбольной федерации.

Напомним, что вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА призвал допустить сборную России среди игроков до 17 лет до участия в международных турнирах.

Отмечается, что решение УЕФА стало неожиданным, но позиция Литовской федерации не изменилась, и она считает, что какие-либо российские клубы или сборные не должны играть на международной арене.

«Можем заверить вас, что 100 процентов не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой какого-нибудь турнира», - говорится в заявлении.