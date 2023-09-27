Божович: Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.
Бывший тренер многих российских клубов отметил, что если Абаскаль был сербом, то его давно бы уволили, но в России любят испанцев и других иностранцев.
«Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».
Напомним, что контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
«Красно-белые» после девяти туров РПЛ занимают четвертое место в турнирной таблице.
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