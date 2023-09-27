Кузьмичёв: Дуарте нельзя назвать игроком стартового состава

Известный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о центральных защитниках «Спартака».

«Джикия сильнее Дуарте? Для меня эти футболисты несравнимы. Дуарте молодой игрок, есть качества, но говорить, что сегодня Алексис — футболист стартового состава точно нельзя», — заявил Кузьмичёв порталу «РБ Спорт».

По мнению функционера, Абаскаль будет выпускать Бабича и Дуарте, потому что они были куплены по его просьбе. Тренер должен доказать, что не ошибся, добавил Кузьмичёв.

Добавим, что в последних матчах Российской премьер-лиги Дуарте вытеснил из стартового состава капитана «Спартака» Джикию.