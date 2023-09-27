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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«​УЕФА обезличивает нашу страну»: Кавазашвили предлагает России создать альтернативу УЕФА и МОК

27 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать (1)

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские сборные России в официальные турниры. Кавазашвили возмущён условиями, о которых идёт речь – российские юноши могут играть без гимна, без флага и без матчей в своей стране.

«Как можно соглашаться на такие условия? Такими условиями допуска УЕФА обезличивает нашу страну», - сказал Кавазашвили «Матч ТВ». По мнению экс-игрока «Спартака», РФС должен выразить УЕФА протест в письменной форме.

Кавазашвили считает, что России нужно создавать новую спортивную организацию, не боясь Международного олимпийского комитета (МОК) и УЕФА. Правда, он не уточнил, какие страны туда могут войти.

«Мы должны или выступать со своим именем, флагом, страной, или выходить из международных федераций, прекращать платежи и создавать новую альтернативную спортивную организацию», - сказал 83-летний Кавазашвили.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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Южный201
27 Сентября 2023 в 18:42
Вот этого человека нужно ставить во главе нашей РПЛ,а не дюковых с колосковыми...
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