Гладилин считает, что Бабич и Джикия могут играть вместе

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о защитниках «красно-белых» Срджане Бабиче и Георгии Джикии.

«Бабич себя отлично зарекомендовал. Что касается Джикии, то Георгий — очень опытный футболист. Я считаю, что даже два левоногих футболиста могут играть вместе, но это, повторюсь, решать, только Абаскалю», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Предстоящий матч «Спартака» пройдет 1 октября. Соперником команды Абаскаля станут самарские «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.

На данный момент «красно-белые» идут на четвертой строчке в РПЛ. Подопечные Осинькина занимают вторую позицию.