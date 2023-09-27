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Гладилин считает, что Бабич и Джикия могут играть вместе

27 Сентября 2023 • 17:51 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о защитниках «красно-белых» Срджане Бабиче и Георгии Джикии.

«Бабич себя отлично зарекомендовал. Что касается Джикии, то Георгий — очень опытный футболист. Я считаю, что даже два левоногих футболиста могут играть вместе, но это, повторюсь, решать, только Абаскалю», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Предстоящий матч «Спартака» пройдет 1 октября. Соперником команды Абаскаля станут самарские «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.

На данный момент «красно-белые» идут на четвертой строчке в РПЛ. Подопечные Осинькина занимают вторую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Георгий Джикия Срджан Бабич Гильермо Абаскаль
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