Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев: «Решение показывает, что в УЕФА хотят возвращения России»

27 Сентября 2023 • 17:47 Комментировать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские команды России к официальным соревнованиям. По мнению Аленичева, это решение демонстрирует реальное отношение УЕФА к России.

«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России», - сказал Аленичев Sport24.

Аленичев указал на то, что УЕФА сначала пригласил Сергея Карасёва на судейский сбор, затем назначил Веру Опейкину на матч женской Лиги наций, а затем пригласил юношеские команды на турниры развития. Теперь же, по словам Аленичева, был предпринят следующий шаг.

Аленичев считает, что дальше, по логике, УЕФА должен вернуть молодёжные и женские сборные. При этом экс-тренер «Спартака» не думает, что такие решения могут быть принять в ближайшие месяцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев УЕФА Юношеская Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
18:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Гойкович считает искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
18:35 · Кубок России
«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА
18:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: У Джикии есть проблемы в обороне, он не нужен ЦСКА
18:20 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зенит» всё равно будет первым
18:19 · Россия. Премьер-лига
Влут прибыл в расположение «Урала»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев предлагает УЕФА наказывать тех, кто бойкотирует матчи с юношами из России
18:13 · Россия. Премьер-лига
Литва стала седьмой страной, которая будет бойкотировать матчи против юниорской сборной России
18:00 · Россия. Премьер-лига
Божович: Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили
17:59 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Дуарте нельзя назвать игроком стартового состава
17:55 · Россия. Премьер-лига
«​УЕФА обезличивает нашу страну»: Кавазашвили предлагает России создать альтернативу УЕФА и МОК
17:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Бабич и Джикия могут играть вместе
17:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Решение показывает, что в УЕФА хотят возвращения России»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич: Не ожидал, что Бителло приедет в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем