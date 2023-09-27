Аленичев: «Решение показывает, что в УЕФА хотят возвращения России»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские команды России к официальным соревнованиям. По мнению Аленичева, это решение демонстрирует реальное отношение УЕФА к России.

«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России», - сказал Аленичев Sport24.

Аленичев указал на то, что УЕФА сначала пригласил Сергея Карасёва на судейский сбор, затем назначил Веру Опейкину на матч женской Лиги наций, а затем пригласил юношеские команды на турниры развития. Теперь же, по словам Аленичева, был предпринят следующий шаг.

Аленичев считает, что дальше, по логике, УЕФА должен вернуть молодёжные и женские сборные. При этом экс-тренер «Спартака» не думает, что такие решения могут быть принять в ближайшие месяцы.