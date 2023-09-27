Танасиевич: Не ожидал, что Бителло приедет в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о летней трансферной кампании столичного клуба.

Черногорец не ожидал перехода бразильского нападающего Бителло, но очень рад, что трансфер состоялся, тоже самое он сказал и про Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

«Все три футболиста высокого уровня. Бителло имеет большой потенциал – у него уже есть все, чтобы играть за «Динамо». И в будущем его можно будет выгодно продать», - приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Напомним, что столичный клуб заплатил «Гремио» за Бителло десять миллионов евро, тем сам этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно.