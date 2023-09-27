Кавазашвили: «Пока надёжнее выглядят Бабич и Джикия»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о центральных защитниках «красно-белых».

«Пока надежнее выглядят Бабич и Джикия. Бабич отлично зарекомендовал себя в «Спартаке» — это огромный защитник, который может отлично проявить себя в РПЛ. Но кого выпускать в основе – решать Абаскалю», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, в последних матчах чемпионата России Бабич и Дуарте выходили в стартовом составе «Спартака», а Джикия играл в Кубке вместе с Черновым.

1 октября подопечные Абаскаля сойдутся в противостоянии с «Крыльями Советов». Игра десятого тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.