Танасиевич считает, что «Спартак» угадал с Бабичем

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил трансфер центрального защитника Срджана Бабича из «Альмерии» в «Спартак».

«Бабич получил хороший опыт в Испании, где много тактического футбола. Это игрок высокого уровня, который еще не достиг пика карьеры. Уверен, «Спартак» угадал с ним», — приводит слова Танасиевича портал «РБ Спорт».

Бабич провел за «Спартак» пять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт серба с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.

В воскресенье, 1 октября, команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.