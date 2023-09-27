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Зюганов – о допуске юниоров: Я против выступлений без флага, УЕФА хочет унизить страну

27 Сентября 2023 • 17:24 Комментировать (1)

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов высказался о допуске УЕФА юниорской сборной России (до 17 лет) до участия в международных соревнованиях.

Политический деятель отметил, что выступает против выступления без флага, гимна и на нейтральной территории, так как, по его мнению, это ненормально.

«Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру. В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались», - приводит слова Зюганова «РБ Спорт».

Напомним, что ряд европейских стран принял решение бойкотировать турниры, где будет выступать юношеская сборная России.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Геннадий Зюганов
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Комментарии (1)
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andi
27 Сентября 2023 в 17:30
Ребята модераторы , вы требуете коментарии о политики запрещены а сами провоцируете.
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