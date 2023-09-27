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Тигиев: Хочу, чтобы Осинькин уехал в Европу

27 Сентября 2023 • 17:14 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Это не пик Осинькина. Он еще будет прогрессировать. После этого сезона — максимум следующего — я вижу его в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените», если уберут Семака. Он будет очень востребован», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Футболист добавил, что через несколько лет хотел бы увидеть Осинькина в европейском клубе, ведь это очень требовательный тренер, который строит свою игру через пас и комбинации.

После девяти туров «Крылья Советов» находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Георгий Тигиев
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