Тигиев: Хочу, чтобы Осинькин уехал в Европу

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Это не пик Осинькина. Он еще будет прогрессировать. После этого сезона — максимум следующего — я вижу его в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените», если уберут Семака. Он будет очень востребован», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Футболист добавил, что через несколько лет хотел бы увидеть Осинькина в европейском клубе, ведь это очень требовательный тренер, который строит свою игру через пас и комбинации.

После девяти туров «Крылья Советов» находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.