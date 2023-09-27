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Дания объявила о бойкоте матчей против сборной России до 17 лет

27 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать

Глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер заявил, что национальная сборная среди игроков до 17 лет не будет играть против сверстников из России.

Спортивный функционер отметил, что сборная Дании не будет играть против сборной России в любых возрастах.

«Позиция Союза остается прежней.

В европейском футболе очень разное отношение к этому. В других дебатах мы видели, что Европа и европейские футбольные ассоциации не говорят в один голос. Существует много позиций», - приводит слова Хойера sport.tv2.dk.

Ранее о бойкоте объявили Англия, Украина, ЛатвияШвеция и Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Дания
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