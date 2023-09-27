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Танасиевич: Йоканович отклонил варианты из Саудовской Аравии и ОАЭ

27 Сентября 2023 • 17:03 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, как обстоят дела у экс-главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича.

«Я порой его вижу на матчах – смотрит много футбола. Насколько я знаю, у него было несколько вариантов, но он не захотел ехать в Саудовскую Аравию и ОАЭ», - заявил Танасиевич.в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 55-летний сербский специалист не проработал и сезона в «Динамо», прекратив сотрудничество после 27-го тура сезона-2022/23 после не самых удачных результатов, с тех пор Йоканович находится без тренерской работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Йован Танасиевич Славиша Йоканович
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